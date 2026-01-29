الأخبار
بو صعب يلتقي المتظاهرين أمام مجلس النواب: موقفنا من الموازنة سيكون بناء على تلبية مطالبكم
أخبار لبنان
2026-01-29
بو صعب يلتقي المتظاهرين أمام مجلس النواب: موقفنا من الموازنة سيكون بناء على تلبية مطالبكم
خرج نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب خرج من جلسة مناقشة الموازنة ليلتقي المتظاهرين ويتحدث إليهم، ووعدهم بأن "حقوقهم أساسية بالنسبة اليه وبأنه سيتم الحفاظ على حقوق الأساتذة، وبأن الكثير من النواب في داخل الجلسة يتحدثون باسمهم"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال: "الحكومة ستحتاجكم في الانتخابات المقبلة، وسيكون موقفنا من الموازنة بناء على تلبية مطالبكم".
ودعاهم الى الهدوء وعدم التصادم مع القوى الأمنية المولجة حماية مداخل مجلس النواب.
