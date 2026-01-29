نقابة أصحاب المطاعم تطمئن المواطنين: امتثال تام لمنتسبي النقابة بمعايير سلامة الغذاء

عُقد اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان برئاسة طوني الرامي، في مكتب النقابة في عين المريسة حيث استقبل رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض، وعضو مجلس إدارة الهيئة ممثّلة النقابات ماري جوزيه شليطا



ولفت بيان عن النقابة الى أن"هذا اللقاء هو الأول بين الطرفين بعد تعيين الهيئة وصدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، وقد خُصِّص لوضع أسس عمليّة وآليات عمل بنّاءة ومستدامة".



وأكّد المجتمعون "حرص النقابة ودورها الأساسي في ما يتعلّق بسلامة الغذاء، علمًا أنّ المنتسبين إلى النقابة يعتمدون الرقابة الذاتية ويفتحون مؤسساتهم أمام التفتيش والرقابة ، ويلتزمون معايير سلامة الغذاء والسلامة العامة والدفاع المدني، وذلك حرصًا منهم على علاماتهم التجارية وسمعتهم وشهرتهم في القطاع".



كما شدّدت النقابة والهيئة على أنّ "صحة وسلامة المواطنين هي فوق كل اعتبار وتُشكّل أولوية لدى الطرفين"، وطمأنت النقابة أن "منتسبيها حريصون كل الحرص على الجودة والخدمة والنوعية وهذا ما كان سبب انتشارهم ونجاحهم في الخارج".



وأكدت النقابة أمام الوفد "استعدادها الكامل للتعاون، ومدّ يد الشراكة الإيجابية مع الهيئة، على أمل أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالرقابة والتطبيق، وأن تعمل وفق الأصول، بما يساهم في استكمال الحلقة الغذائية المتكاملة من المصدر إلى المستهلك". واختتم الاجتماع بتمني النقابة ان تحصل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء على قيمة مالية وازنة ضمن موازنة 2026، أو نقل إعتمادات تسمح بنجاح المهمة بما يضمن تمكينها من القيام بدورها الرقابي الكامل والفعّال.