الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون التقى ميناسيان ودعا سفراء الإدارة المركزية الى تسهيل شؤون المواطنين وشكر لقائد الجيش الأردني دعم بلاده
أخبار لبنان
2026-01-29 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الرئيس عون التقى ميناسيان ودعا سفراء الإدارة المركزية الى تسهيل شؤون المواطنين وشكر لقائد الجيش الأردني دعم بلاده
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان الأوضاع العامة في البلاد، وشؤون أبناء الطائفة الأرمنية.
وأطلع البطريرك رئيس الجمهورية على المراحل التي قطعتها عملية تقديس الطوباوي الخوري الشهيد كوميداس كومورجيان المقرر أن تعلن قداسته خلال الربيع المقبل. واطلع الرئيس عون على الترتيبات الجارية لاعلان خادم الله الكاردينال كريكور اغاجانيان طوباويا.
وأكد البطريرك ميناسيان خلال اللقاء دعمه "المواقف التي يتخذها الرئيس عون لحماية لبنان وبسط سيادته على أراضيه كافة،" منوهًا خصوصًا بـ "الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل تعزيز الامن والاستقرار وتفعيل الحضور اللبناني في الخارج بعد سنوات عدة من الغياب".
كذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور السفير الأردني وليد الحديد، قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي على رأس وفد ضم العميد هيثم بكر والعميد مجدي الحراسيس وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى لبنان.
نقل اللواء الحنيطي الى الرئيس عون تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتأكيده استمرار الأردن في دعم لبنان في المجالات كافة، ولاسيما في المجال العسكري لجهة تزويد الجيش بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه وذلك في اطار العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والأردن.
وحمل الرئيس عون اللواء الحنيطي تحياته الى العاهل الأردني وشكره على المساعدات المتتالية التي يقدمها الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا، بالاضافة الى الدعم الأردني المتواصل للبنان في المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد على ان "الملك عبد الله الثاني اظهر دائما محبته للبنان وللبنانيين في مختلف الظروف التي مروا بها"، منوها بـ "روابط الاخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والأردني الشقيقين"، لافتًا الى "وجود قواسم مشتركة بين البلدين".
وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في المنطقة في ضوء المستجدات من الاحداث المتسارعة.
واستقبل الرئيس عون الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى مع وفد من السفراء في الإدارة المركزية ضم: مديرة الشؤون الاقتصادية السفيرة رنا المقدم، مدير المغتربين السفير سامي النمير، مديرة المراسم السفيرة رلى نور الدين، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية السفير سليم بدورة، مدير الشؤون المالية والإدارية السفير فادي زيادة، مدير مركز الاستشارات القانونية السفير جورج البيطار غانم، مدير التفتيش السفير غسان المعلم، مديرة الرموز السفيرة رينا شربل.
القى السفير عيسى كلمة، قال فيها: "يشرفني ويسرني ان اقدم لفخامتكم فريق عمل الوزارة، زملائي واصدقائي، الذين عدنا وفق التشكيلات الأخيرة من الخارج. كما يسرني ان اعلمكم اننا فريق عمل متجانس وفاعل. ويشهد على كلامنا هذا ما نسمعه عن البعثات المعتمدة في لبنان، التي تؤكد ان هناك تفاعلا من قبل الوزارة ومتابعة للملفات والمواضيع الملحة. نعم هذا الفريق متجانس وهو مكون من سفراء لديهم سنوات طويلة من الخبرة في الخارج والداخل."
وأضاف: "نحن نعمل معا على الرغم من التحديات، بحماس لتنفيذ ما يتعلق بنا كما هو وارد في خطاب القسم، وقد كررتموه في كلمتكم التي وجهتموها الى أعضاء السلك الدبلوماسي، والتي قمنا بإرسال نسخة عنها الى كافة بعثاتنا في الخارج. من جهتنا أيضا، انجزنا تشكيلات دبلوماسية جديدة للفئة الثالثة ونقوم بالترفيعات اللازمة".
ورأى "لقد شاءت الأقدار الإدارية ان يعود معنا بحدود 20 سفيرًا الى الإدارة المركزية، قمنا بانتداب بعضهم الى رئاسة الحكومة والى عدد من الوزارات. وهناك سفراء متحمسون للمشاركة في الشأن العام، نأمل ان نتمكن من ان نؤمِّن لهم هذه المشاركة للإفادة من خبراتهم. نحن في تصرفكم فخامة الرئيس للعمل وفق توجيهاتكم".
رد رئيس الجمهورية مشددصا على "أهمية ما قام به أعضاؤه في الخارج، قبل نقلهم الى الإدارة المركزية في بيروت، لا سيما بعد الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان".
وقال: "لقد عادت الحياة الديبلوماسية بقوة مع الحكومة الحالية، خصوصا مع ملء الفراغات في الوزارة للقيام بالمهام الأساسية، كون وزارتكم هي صلة الوصل بين لبنان والعالم، كما وبين لبنان المقيم ولبنان المغترب".
أضاف: "السفير يمثل الدولة اللبنانية في الدولة المعتمد لديها، حتى بتصرفاته الشخصية التي تنعكس على صورة لبنان في الخارج. من هنا، فإن عملكم هو توطيد هذا الجسر القائم بين لبنان والعالم. واليوم دوركم لن يتوقف هنا في لبنان، بعد عودتكم الى الإدارة المركزية. فخبرتكم الواسعة من شأنها المساهمة في الكثير من الأمور التي من شأنها خدمة صورة لبنان".
وفي قصر بعبدا، السفير السابق أنطوان شديد الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية الراهنة.
واطلع الرئيس عون من السيد كريم العنداري على التحضيرات الجارية لاقامة "مهرجان بيروت الرياضي" في "الفوروم دو بيروت" في الفترة الممتدة من 10 الى 14 حزيران المقبل بمشاركة محلية وعربية ودولية.
أخبار لبنان
التقى
ميناسيان
سفراء
الإدارة
المركزية
تسهيل
المواطنين
لقائد
الجيش
الأردني
بلاده
التالي
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان دعت إلى إضراب واعتصام تحذيري في 3 شباط
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:30
الرئيس جوزاف عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
آخر الأخبار
06:30
الرئيس جوزاف عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
0
أخبار لبنان
2025-12-31
رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل وإعادة الاعمار وشكر له دعم بلاده
أخبار لبنان
2025-12-31
رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل وإعادة الاعمار وشكر له دعم بلاده
0
أخبار لبنان
2025-11-26
الرئيس عون التقى مفوض الاونروا وتلقى برقية تهنئة بالإستقلال من العاهل الأردني
أخبار لبنان
2025-11-26
الرئيس عون التقى مفوض الاونروا وتلقى برقية تهنئة بالإستقلال من العاهل الأردني
0
أخبار لبنان
2025-12-30
السفير الأميركي إلتقى منسى وأكد التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها
أخبار لبنان
2025-12-30
السفير الأميركي إلتقى منسى وأكد التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:11
العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها
آخر الأخبار
13:11
العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها
0
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
منوعات
2026-01-19
أصيبت بنوع خطير من الإنفلونزا ودخلت في غيبوبة طويلة... إليكم ما حصل مع ابنة الـ14 عاماً!
0
رياضة
2026-01-24
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
رياضة
2026-01-24
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
0
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
0
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
2
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
3
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
4
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
5
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
6
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More