الجيش يتسلم آليات عسكرية ضمن هبة قطرية لتعزيز قدراته

أقيم في اللواء اللوجستي - كفرشيما حفل تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المقدمة من دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش، تتضمن عدًدا من الآليات، بحضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأميركي ميشال عيسى، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة، جاء فيها: "تأتي هذه الهبة استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها السلطات القطرية، سعيًا منها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش، ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".من جهة أخرى، أكد السفير القطري "التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا".في خِتام الحفل، سلّم العميد الركن القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى السفير القطري.