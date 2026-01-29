قائد الجيش بحث مع اللواء الحنيطي في تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأردني

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي مع وفد مرافق، بناء على دعوة رسمية من قائد الجيش، في حضور السفير الأردني وليد الحديد.



وفي خلال اللقاء، جرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وأهمية المبادرات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الجيش.



كما أكد اللواء الركن الحنيطي استمرار بلاده في دعم الجيش لتعزيز قدرته على أداء مهماته، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.



كذلك أعرب العماد هيكل عن تقديره لهذا الدعم الذي يشمل مجالات مختلفة، نظرًا لمساهمته في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في ظل ما تنفذه من مهمات على امتداد مساحة الوطن.