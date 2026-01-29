الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الجيش بحث مع اللواء الحنيطي في تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأردني
أخبار لبنان
2026-01-29 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الجيش بحث مع اللواء الحنيطي في تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأردني
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي مع وفد مرافق، بناء على دعوة رسمية من قائد الجيش، في حضور السفير الأردني وليد الحديد.
وفي خلال اللقاء، جرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وأهمية المبادرات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الجيش.
كما أكد اللواء الركن الحنيطي استمرار بلاده في دعم الجيش لتعزيز قدرته على أداء مهماته، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.
كذلك أعرب العماد هيكل عن تقديره لهذا الدعم الذي يشمل مجالات مختلفة، نظرًا لمساهمته في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في ظل ما تنفذه من مهمات على امتداد مساحة الوطن.
أخبار لبنان
الجيش
اللواء
الحنيطي
تعزيز
التعاون
الجيشَين
اللبناني
والأردني
التالي
جابر أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025
الجيش يتسلم آليات عسكرية ضمن هبة قطرية لتعزيز قدراته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-25
قائد الجيش استقبل خياري وعرض مع قائد البحرية الإندونيسية سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين
أخبار لبنان
2025-11-25
قائد الجيش استقبل خياري وعرض مع قائد البحرية الإندونيسية سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين
0
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الأميركي - اللبناني" بحث مع قائد الجيش سبل تعزيز التعاون مع وزارة الحرب الأميركية
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الأميركي - اللبناني" بحث مع قائد الجيش سبل تعزيز التعاون مع وزارة الحرب الأميركية
0
أخبار لبنان
2025-11-17
"فتح" في جولة ميدانية في البداوي: تعزيز الأمن المشترك وتأكيد التعاون مع الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
2025-11-17
"فتح" في جولة ميدانية في البداوي: تعزيز الأمن المشترك وتأكيد التعاون مع الجيش اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
2025-11-13
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
أخبار لبنان
2025-11-13
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-21
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال
آخر الأخبار
2025-09-21
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
خبر عاجل
2025-12-06
الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل
خبر عاجل
2025-12-06
الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل
0
اخبار البرامج
2025-12-15
بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-15
بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هل ستُقرّ الموازنة اليوم... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
0
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
أخبار دولية
12:44
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
0
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
12:28
العسكريون المتقاعدون يصعدون أمام مجلس النواب... هكذا تبدو الصورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
2
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
3
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
4
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
5
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
6
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More