شارل الحاج استقبل السفير الأميركي: لبنان يدعو الشركات الأميركية الرائدة بتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات إلى الاستثمار فيه

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، يرافقه المستشارة الاقتصادية والتجارية شارون رايان، ورئيس القسم التجاري نعمان طيّار.



وتناول اللقاء الأوضاع العامة وواقع قطاع الاتّصالات والإصلاحات القائمة لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات، في إطار رؤية تحويل لبنان إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والمعلومات.



وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ "لبنان منفتح على الأعمال، ويدعو الشركات الأميركية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات إلى الاستثمار فيه خلال السنوات المقبلة".



وأشار إلى أنّ موقع لبنان الجغرافي الاستراتيجي ورأسماله البشري المشهود له، إلى جانب البنى التحتية التي يجري تطويرها، تشكّل عناصر جذب أساسية.



كما لفت الوزير الحاج إلى أنّ "الشركات الأميركية تُعدّ رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي، وأنّ لبنان جاهز ليكون محطتها المقبلة".