مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 11 شهرا

ذكرت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" مشتركيها في بيان، أنها "وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.



وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:



1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)



2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.



3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.



4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:



-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.



-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.



5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).



6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).



7- تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية أحد عشر قسطا على الشكل التالي:



القسط:



الأول يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2026



الثاني يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2026



الثالث يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2026



الرابع يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2026



الخامس يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2026



السادس يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2026



السابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026



الثامن يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026



التاسع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026



العاشر يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026



الحادي عشر يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026



وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2025



واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".