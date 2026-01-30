اجتماع بين الحجار ورسامني لتنسيق تطبيق القوانين في قطاع النقل العام

عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا، بعد ظهر اليوم، في مكتب وزير الداخلية، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وعدد من المعنيين في الوزارتين.



وخلال الاجتماع، تم البحث في أوضاع قطاع النقل العام وسبل تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، بما يضمن حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتعزيز السلامة المرورية.

