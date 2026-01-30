وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية

تناول وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد موضوع التغطية الصحية للنازحين، وذلك في وزارة الصحة العامة.وأكد ناصر الدين أن المريض النازح من القرى الحدودية ستكون نسبة التغطية الصحية له مئة بالمئة في ما يتعلق بالعمليات والاستشفاء.