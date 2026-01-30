الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
2026-01-30 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
min
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
تناول وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد موضوع التغطية الصحية للنازحين، وذلك في وزارة الصحة العامة.
وأكد ناصر الدين أن المريض النازح من القرى الحدودية ستكون نسبة التغطية الصحية له مئة بالمئة في ما يتعلق بالعمليات والاستشفاء.
أخبار لبنان
ركان ناصر الدين
حنين السيد
التغطية الصحية
نازحين
التالي
اجتماع بين الحجار ورسامني لتنسيق تطبيق القوانين في قطاع النقل العام
مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين يستنكر حملات تطال النقيب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-25
وزير الصحة افتتح مركزا في برج البراجنة : تغطية 100% للنازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2026-01-25
وزير الصحة افتتح مركزا في برج البراجنة : تغطية 100% للنازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
0
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:35
المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته
أخبار لبنان
11:35
المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته
0
أخبار لبنان
11:11
وزير الاتصالات والسفير عيسى يؤكدان أهمية تطوير قطاع اتصالات مبتكر وآمن
أخبار لبنان
11:11
وزير الاتصالات والسفير عيسى يؤكدان أهمية تطوير قطاع اتصالات مبتكر وآمن
0
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
0
أخبار لبنان
10:09
الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان
أخبار لبنان
10:09
الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-17
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
أخبار دولية
2025-12-17
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
0
أخبار دولية
01:14
ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها
أخبار دولية
01:14
ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها
0
أخبار دولية
2026-01-26
الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها
أخبار دولية
2026-01-26
الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها
0
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
3
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More