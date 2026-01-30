السفارة الأميركية: آلية التنسيق العسكري في اتفاق وقف النار لا تزال قائمةً وهذه مواعيد الاجتماعات في الناقورة

أكّدت السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية على أن إطار التنسيق العسكري، كما تمّ تأسيسه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، لا يزال قائمًا ويعمل بكامل طاقته، بنفس الأهداف والمشاركين والقيادة.وشدّدت على انه "من المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل للميكانيزم في الناقورة في 25 شباط 2026. كما تمّ تحديد الاجتماعات التالية في 25 آذار و22 نيسان، و20 أيار. وستستمر هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة."