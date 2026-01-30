بري استقبل السفير الايراني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما إستقبل الرئيس بري المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.