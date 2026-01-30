عرض لمجمل التطورات المحلية بين الجميّل وعبد المسيح

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل النائب اديب عبد المسيح وجرى عرض لمجمل التطورات المحلية وفي المنطقة في حضور معاون رئيس الكتائب للشؤون السياسية والانتخابات سيرج داغر وليليان عبد المسيح.



وبعد اللقاء قال عبد ا لمسيح

في إطار التنسيق السياسي والانتخابي، التقيتُ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وبحثنا في مجمل المواضيع الوطنية، ولا سيما جلسة الموازنة وما افضت اليه، وعرضت اقتراح القانون الذي سأتقدّم به الأسبوع المقبل والمتعلّق بإمكانية تأجيل الانتخابات.



كما ناقشنا الوضع الإقليمي والمخاطر التي يتعرّض لها لبنان نتيجة تفرد حزب الله بالقرار وتحدّيه الدولة اللبنانية، وما قد يترتب على مغامراته من تدهور للأوضاع وتعريض سلامة اللبنانيين والأراضي اللبنانية للخطر، ولا سيما من خلال فتح معركة إسناد جديدة على غرار ما حصل في غزة.