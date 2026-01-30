الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط UNTSO Maj Gen Patrick Gauchat والمستشارة السياسية للهيئة السيدة Maria Kantamigu والمسؤول في مكتب بيروتCol. Henri Ruotsalainen، وذلك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة الجنرال Gauchat في لبنان وانتقاله إلى مركز آخر.



وتم خلال اللقاء عرض عمل مراقبي الهدنة في الدول التي يتمركزون فيها ومنها لبنان.

وشكر الرئيس عون الجنرال Gauchat على الجهود التي بذلها خلال تسلمه مهامه مع فريق عمله، متمنيًا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

وأكد الرئيس عون على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظرًا للدور المهم الذي يضطلعون به، لا سيما وأن لبنان أكد في أكثر من مناسبة التزامه اتفاقية الهدنة بكل مندرجاتها.