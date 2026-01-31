الأخبار
حبيب: تنظيم العمل في الخارج خطوة حكيمة لحماية الكفاءات
أخبار لبنان
2026-01-31 | 04:34
حبيب: تنظيم العمل في الخارج خطوة حكيمة لحماية الكفاءات
نى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على "المبادرة التي أعلنها وزير العمل الدكتور محمد حيدر بشأن تنظيم فرص العمل في الخارج"، مشدداً على "أهمية وجود إطار قانوني ورسمي يحفظ حقوق اللبنانيين ويصون كرامتهم".
وأكد في بيان أن "تنظيم العمل في الخارج يمثل آلية مهمة لضمان حماية سوق العمل اللبناني وصون الكفاءات الوطنية، بما يضمن استثمار طاقات اللبنانيين ضمن أطر واضحة ومنظمة، بما يخدم مصالحهم الشخصية والدولة على حد سواء".
وشدّد على أن "أي تحركات للتوظيف الخارجي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين اللبنانية وضمن تنسيق رسمي مع وزارة العمل، لضمان حقوق العامل اللبناني وسيادة الدولة، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخوّلة قانونًا للإشراف على هذه الملفات".
وأشار إلى أن "تنظيم فرص العمل في الخارج لا يتعارض مع حق اللبنانيين في البحث عن فرص مهنية دوليًا، بل يوفّر إطارًا آمنًا يضمن حقوقهم ويحميهم من أي ممارسات غير رسمية أو عشوائية".
وأكد حبيب أن "تنظيم العمل في الخارج يمثل خطوة مهمة نحو تأمين فرص عمل آمنة ومنظمة للبنانيين، وحماية كفاءاتهم وحقوقهم في الخارج، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين الرسمية يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات الأفراد ومصلحة الوطن، ويعزز صورة لبنان كمجتمع يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على كرامتهم أينما وُجِدوا".
