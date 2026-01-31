قائد الجيش يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية...

يغادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبنان في الساعات المقبلة متوجهاً إلى مقرّ القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا، حيث يلتقي قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر، في إطار محادثات تتناول التعاون العسكري والأمني بين لبنان والولايات المتحدة، وستشمل المباحثات أيضاً ملف الميكانيزم.وبعدها، ينتقل العماد هيكل إلى واشنطن الثلاثاء 3 شباط لعقد سلسلة لقاءات أمنية وأخرى دبلوماسية مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الأبيض حتى الخامس من شباط.