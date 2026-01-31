فيليب سالم: تكريمُه العلْميُّ الأَعلى في تكساس وجامعة Baylor

كرمت إِحدى أَهمّ الجامعات الأَميركية وهي جامعة Baylor، الدكتور فيليب سالم، من خلال إِطلاق اسمه على أَكبر مُجَمَّع علْمي فيها.



فبعد تأْسيسها مركزًا لمعالجة الأَمراض السرطانية والأَبحاث بِاسْم Dan Duncan comprehensive cancer center، خصَّصَت في هذا المركز مُـجَمَّعًا كبيرًا من 11 قاعةً للاجتماعات والمؤْتمرات.



وتكريمًا للدكتور سالم وإِنجازاته في الأَبحاث السرطانية، أَطلقَت الجامعة اسمَه على مجمَّع هذه القاعات، وتَرافقَ هذا التكريم من المستوى الجامعي إِلى مستوى الولاية بإِصدار Greg Abbott، حاكم ولاية تكساس، قرارًا بإِعلان الخميس 29 كانون الثاني، يوم فيليب سالِم على مساحة الولاية كلِّها. (ومساحة ولاية تكساس هي 66 مرة أَكبر من مساحة لبنان).



وتكلَّم الدكتور سالم شاكرًا جميع مَن عملوا على تحقيق هذا "الحلم الكبير". وقال: "شرفٌ عظيمٌ لي أَن يحمل اسمي مجمَّعُ جامعة Baylor للاجتماعات، لكنَّ هذا الشرف يفرض عليَّ مسؤُولية كبيرة يعادلها تواضعي أَن أَستحق هذا الشرف".



وأضاف: "هذا التكريم شرفٌ كبيرٌ لي، إِنما أُعيدُ تكرارًا أَنَّ أَغلى تكريم لي يبقى شفاءَ مريض واحد".