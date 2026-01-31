الأخبار
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا

تقارير نشرة الاخبار
2026-01-31 | 07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الوضع

جنوبًا...

المروانية

تحديدًا

أخبار دولية
15:06

بزشكيان: الحرب "ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"

LBCI
أخبار لبنان
14:52

المقداد: لن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج

LBCI
أخبار دولية
14:19

رئيسة البعثة الأميركية في كراكاس تصل الى فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
14:16

الإطار التنسيقي يتمسّك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية رغم تهديدات ترامب

تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
أخبار دولية
11:23

مارندي: أي عدوان على إيران سيؤدي الى رد فعل لا هوادة فيه وسيؤثر على صادرات النفط والغاز

LBCI
آخر الأخبار
13:55

ترمب لفوكس نيوز: الإيرانيون يتفاوضون وسنرى ما سيحدث وقد قضينا على برنامجهم النووي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

LBCI
أخبار دولية
13:24

هبة نصر: كل دول الخليج نقلت الى الولايات المتحدة أن ما تريده في المنطقة هو الاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
11:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
02:10

إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

LBCI
أمن وقضاء
01:52

هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
16:28

متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة

LBCI
صحف اليوم
23:58

بيان السفارة الأميركية يثير هواجس الأوساط السياسية (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 31-1-2026

Learn More