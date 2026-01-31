الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع في وزارة الشؤون لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان

أخبار لبنان
2026-01-31 | 10:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع في وزارة الشؤون لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اجتماع في وزارة الشؤون لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعًا تشاوريًا وطنيًا خُصّص لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان، وذلك بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيّد، وبمشاركة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء أسس سياسة إسكانية عادلة ومستدامة، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وقد عُقد الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة أكثر من سبعين ممثلًا عن الجهات المعنية، من بينهم محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والمدراء العامون في الوزارات المختصة، ورئيس مجلس الانماء والاعمار وممثل عن مصرف لبنان، ومصرف الإسكان، ورؤساء بلديات، وممثلون عن الجهات الأمنية، ونقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس، إلى جانب ممثلين عن النقابات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، بما يعكس الطابع التشاركي والتعددي لهذا المسار.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة السيّد أن "إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان يتطلّب انخراطًا فعليًا من مختلف الشركاء"، مشددةً على "أهمية هذا اللقاء التشاوري كمساحة للحوار وتبادل الخبرات، بما يساهم في بلورة خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تكرّس الحق في السكن اللائق كأحد المرتكزات الأساسية للحماية الاجتماعية الشاملة، وتنسجم مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة".

من جهته، شدّد لحود على "الدور الذي اضطلعت به المؤسسة منذ تأسيسها في دعم حق السكن"، معتبرًا أن "هذا النقاش يشكّل فرصة أساسية للانتقال نحو استراتيجية وطنية واضحة تعيد الأمل للمواطن اللبناني".

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أن السكن اللائق يشكّل ركيزة للاستقرار الأسري والمجتمعي، وعنصرًا أساسيًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والهشاشة، لا سيّما في ظل أزمة إسكانية تفاقمت بفعل الأزمات المتلاحقة، وأدّت إلى تراجع القدرة الشرائية، وتعطّل برامج التمويل، واتساع الفجوة بين العرض والطلب، خصوصًا لدى ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتشكّل خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان إطارًا وطنيًا يهدف إلى تطوير السياسات العامة ذات الصلة بقطاع الإسكان، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجهات الدولية، مع التأكيد على اعتماد مقاربة عملية قابلة للتنفيذ.

وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان وسائر الشركاء، بدعم أي مبادرة تسهم في تأمين سكن ميسّر، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتبار أن السياسة الإسكانية تشكّل أحد الأعمدة الأساسية لمسار التعافي وبناء مستقبل أكثر أمانًا وكرامة لجميع اللبنانيين.

أخبار لبنان

وزارة

الشؤون

خارطة

الطريق

للاستراتيجية

الوطنية

للإسكان

العام

لبنان

LBCI التالي
كشف ميداني على تلوّث صناعي يصب في نهر الليطاني ومناشدة لوقف الإفلات من العقاب
وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-12-12

مصدر ديبلوماسي عربي لـ"الأنباء الكويتية": لبنان تحت المظلة الدولية لرسم خارطة طريق جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-29

السعودية: إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة لتوسيع دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل كبير

LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2025-11-11

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:52

المقداد: لن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-29

"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ

LBCI
اقتصاد
2025-12-19

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إيران - أميركا: الساعات الحاسمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

LBCI
أخبار دولية
13:24

هبة نصر: كل دول الخليج نقلت الى الولايات المتحدة أن ما تريده في المنطقة هو الاستقرار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
02:10

إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

LBCI
أمن وقضاء
01:52

هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
16:28

متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة

LBCI
صحف اليوم
23:58

بيان السفارة الأميركية يثير هواجس الأوساط السياسية (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 31-1-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More