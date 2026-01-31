كشف ميداني على تلوّث صناعي يصب في نهر الليطاني ومناشدة لوقف الإفلات من العقاب

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن فريقا مشتركا من المصلحة ومن وزارة الصناعة يجريان كشفًا ميدانيًا في منطقة مندرة ضمن نطاق بلدية قب الياس، حيث تبيّن وجود مجرى مياه آسنة وصرف صناعي يصب مباشرة في نهر الليطاني.



وتجري حاليًا أشغال كشف وتدقيق على مخارج المياه المبتذلة العائدة للمؤسسات الصناعية في المنطقة، بهدف تحديد مصدر التلوّث بدقّة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.



وإذ تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خطورة هذه الممارسات على الصحة العامة والبيئة والموارد المائية، تُناشد الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والقضائية والامنية المختصة إيلاء الجرائم البيئية الأهمية القصوى، في ظل تفاقم ظاهرة عدم الاهتمام بهذه الجرائم وتوسّع حالات الإفلات من العقاب، وما يرافق ذلك من استسهال غير مقبول بصحة المواطنين وسلامتهم.



وشددت المصلحة على أن "حماية نهر الليطاني مسؤولية وطنية جامعة، وتستوجب تفعيل الرقابة، وتسريع الملاحقات، وتشديد العقوبات، ووضع حد نهائي لكل أشكال التلوّث الصناعي والاعتداء على الحق العام البيئي" .