عون يُغادر إلى إسبانيا في زيارة رسميّة

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي متوجهًا الى اسبانيا، في زيارة رسمية تستمرّ يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الملك الاسباني فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



يرافق الرئيس عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين، على أن ينضم الى الوفد في مدريد سفير لبنان في اسبانيا هاني شميطلي.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية غدًا، الملك فيليب السادس، ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ويجري معهما محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.