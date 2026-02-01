ريفي لوزير الصحة: لنقل الجريحة الناجية من انهيار المبنى في القبة إلى جانب والدتها

طلب النائب أشرف ريفي من وزير الصحة ركان ناصر الدين، نقل الجريحة الناجية من انهيار المبنى في القبة، هديل المير الى جانب والدتها في مستشفى النيني في طرابلس.وقال في بيان: "الشهيدة الحية هديل المير تُعالَج في المستشفى الحكومي في طرابلس، ووالدتها الشهيدة الحية تُعالَج في مستشفى النيني في طرابلس. أتوجه إلى وزير الصحة للعمل وبأسرع ما يمكن على نقل الإبنة هديل إلى جانب والدتها في مستشفى النيني، فغرفتها تتسع لذلك، لأسباب صحية ونفسية وعائلية. مع الشكر الجزيل لوزارة الصحة وكل المستشفيات التي عالجت ضحايا ومصابي فاجعة سقوط البناية في طرابلس. رحِم الله شهيدينا وشفى مصابينا وكل المرضى والمصابين".