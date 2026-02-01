الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا وعلاقة مميزة تربطني بأهل المدينة
أخبار لبنان
2026-02-01 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا وعلاقة مميزة تربطني بأهل المدينة
شارك رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية النائب سيمون أبي رميا مع وفد لبناني رسمي في افتتاح "حديقة أرز لبنان" في تولوز الفرنسية، بدعوة من رئيس البلدية جان-لوك مودينك، بحضور قنصل لبنان العام في مرسيليا رالف مطر والمطران بيتر كرم والأب طانيوس بطيش وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.
وشدد ابي رميا على "أهمية هذا الحدث الذي يدل على العلاقة الوثيقة بين تولوز ولبنان"، مثمّنًا "الجهود التي أفضت الى إعلاء اسم لبنان بلد الأرز وسط تولوز". وأشار الى العلاقة الوطيدة التي تربطه بأبناء تولوز وبتولوز التي يعتبرها بلدته الثانية حيث بدأ دراساته في الثمانينات وبنى علاقة خاصة وعائلية مع عدد من ابناء الجالية بالإضافة إلى الفعاليات الرسمية الفرنسية كعمدة تولوز ونواب المنطقة الذين يتابع معهم الملف اللبناني.
وتخللت الافتتاح كلمات لمودينك وعدد من المسؤولين، شددت على رمزية أرز لبنان وما يجسده من عمق تاريخي وثقافي في العلاقة بين لبنان وفرنسا.
عقب ذلك، عُقد لقاء في بلدية تولوز جمع الوفد اللبناني بأبناء الجالية اللبنانية، لمناسبة بداية السنة الجديدة، علماً أن هذا اللقاء يُعدّ من اللقاءات الختامية التي يعقدها رئيس البلدية جان-لوك مودينك خلال هذا الشهر مع الجاليات المقيمة في المدينة. وخلال اللقاء، عبّر مودينك عن علاقته الخاصة بلبنان وتطرّق إلى اتفاق التوأمة الذي تم بين أبرشية تولوز وأبرشية جبيل التي شارك فيها ابي رميا واختُتم اللقاء بالتقاط صور تذكارية.
وفي المساء، أقيم عشاء رسمي للوفد النيابي اللبناني، بحضور أبناء الجالية اللبنانية والفعاليات، حيث أُلقيت كلمات ركزت على أهمية العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وعلى الروابط المتينة التي تجمع تولوز بعدد من البلدات اللبنانية. زكرّم عمدة تولوز جان-لوك مودينك أعضاء الوفد اللبناني.
وحضر العشاء مطران تولوز غي دو كيريمال, الذي تجمعه علاقة خاصة بمنطقة قضاء جبيل، إلى جانب حشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية والفعاليات الاجتماعية والثقافية.
أخبار لبنان
تولوز:
لبنان
فرنسا
وعلاقة
مميزة
تربطني
المدينة
التالي
الداخلية نشرت فيديو يدعو الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم ابتداء من اليوم ولغاية الأول من آذار
الامن العام يوقف أحد أخطر المطلوبين في منطقة عكار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب سيمون أبي رميا: وقف تمويل سد جنة جريمة انسانية ونطالب بتأمين التمويل اللازم لاستكماله
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب سيمون أبي رميا: وقف تمويل سد جنة جريمة انسانية ونطالب بتأمين التمويل اللازم لاستكماله
0
أخبار لبنان
2025-12-17
أبي رميا بحث مع بايراقداريان في موازنة وزارة الشباب والرياضة وسبل دعم القطاع الرياضي
أخبار لبنان
2025-12-17
أبي رميا بحث مع بايراقداريان في موازنة وزارة الشباب والرياضة وسبل دعم القطاع الرياضي
0
أخبار لبنان
2025-12-04
سيمون أبي رميا بعد لقائه الجميّل: توافق كامل مع حزب الكتائب بشأن الثوابت الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-12-04
سيمون أبي رميا بعد لقائه الجميّل: توافق كامل مع حزب الكتائب بشأن الثوابت الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
0
أخبار لبنان
11:07
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
أخبار لبنان
11:07
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
0
أخبار لبنان
10:50
وزارة الصحة دانت التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب: اعتداء خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
أخبار لبنان
10:50
وزارة الصحة دانت التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب: اعتداء خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
09:35
حزب الله ينفي أي نشاط أو وجود له على الأراضي السورية
أخبار لبنان
09:35
حزب الله ينفي أي نشاط أو وجود له على الأراضي السورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-20
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تنفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من موقع مسكف عام في اتجاه طريق العديسة - كفركلا
آخر الأخبار
2025-12-20
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تنفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من موقع مسكف عام في اتجاه طريق العديسة - كفركلا
0
آخر الأخبار
2025-11-18
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة بليدا فجرًا ما أدى إلى اندلاع النيران فيها
آخر الأخبار
2025-11-18
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة بليدا فجرًا ما أدى إلى اندلاع النيران فيها
0
أخبار لبنان
2026-01-30
إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2026-01-30
إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء
0
اسرار
2026-01-27
أسرار الصحف 28-01-2026
اسرار
2026-01-27
أسرار الصحف 28-01-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:00
ترامب: سفن أميركية تتجه نحو إيران مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق رغم التصعيد
أخبار لبنان
08:00
ترامب: سفن أميركية تتجه نحو إيران مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق رغم التصعيد
0
أخبار لبنان
05:43
رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة
أخبار لبنان
05:43
رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة
0
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
0
أخبار دولية
03:44
خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...
أخبار دولية
03:44
خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...
0
أخبار دولية
01:03
إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة
أخبار دولية
01:03
إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة
0
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
2
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
3
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
4
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
5
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
6
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
7
خبر عاجل
05:03
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة
خبر عاجل
05:03
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة
8
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More