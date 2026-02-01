الامن العام يوقف أحد أخطر المطلوبين في منطقة عكار

نفذت دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام عملية أمنية نوعية دقيقة وخاطفة في منطقة عكار، في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المطلوبين وتثبيت الأمن والاستقرار، وبالتنسيق مع القضاء المختص، أسفرت عن القبض على م . د (لبناني الجنسية ) أحد أخطر المطلوبين في المنطقة بجرائم قتل وتهديد وتجارة اسلحة حيث تم ضبط سلاح حربي وذخائر . تم اقتياد الموقوف بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.