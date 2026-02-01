الأخبار
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أخبار لبنان
2026-02-01 | 11:07
مشاهدات عالية
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
3min
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت (الرابعة بتوقيت اسبانيا) الى مطار توريخون العسكري في العاصمة الاسبانية مدريد، في زيارة عمل تستمر يومين، يلتقي خلالها الملك الاسباني فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كما يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

 

ويرافق الرئيس عون في زيارته، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في اسبانيا هاني شميطلي، ووفد رسمي.

ولدى وصوله الى مدريد، أدلى الرئيس عون بالتصريح الآتي:

 

"يسعدني أن أحلّ ضيفاً على المملكة الإسبانية الصديقة، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك فيليب السادس وإلى دولة  رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا.

إن العلاقات التاريخية بين لبنان وإسبانيا تمتد لعقود طويلة، وهي علاقات متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة".

 

وقال: "هذه الزيارة ستكون مناسبة لأعبّر عن امتنان لبنان العميق لإسبانيا على وقوفها الدائم إلى جانبنا في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أرضنا وشعبنا. كما أشكر إسبانيا على مساهمتها الفاعلة في قوات اليونيفيل منذ العام 2006، حيث تمثل هذه المساهمة أكبر مشاركة إسبانية في عمليات حفظ السلام في العالم. ونقدّر عالياً دعمها للجيش اللبناني من خلال المساعدات المالية المباشرة وبرامج التدريب والدعم اللوجستي" .

 

وثمّن رئيس الجمهورية "إدراج لبنان ضمن الدول ذات الأولوية في الخطة الرئيسية للتعاون الإسباني للأعوام 2024-2027، وتخصيص دعم مالي لمشاريع حيوية في المجالات الصحية والثقافية. ويتطلع لبنان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإسبانية، والدخول في اتفاقيات تسهم في رفع حجم الصادرات اللبنانية مقارنة بالواردات الإسبانية، بما يحقق توازناً أفضل في ميزاننا التجاري.

كما نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين بلدينا، لا سيما مع وجود عدد من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم العليا في مدريد، والنشاط الثقافي الإسباني المتميز في لبنان من خلال المراكز الثقافية في بيروت وطرابلس وجونيه. وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تتناول مجالات زراعية وثقافية وعلميّة تعكس حرص البلدين على تفعيل التعاون بينهما" .

وأشار الى أن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين لبنان وإسبانيا، ومن أبرزها الإيمان بأهمية تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. وإسبانيا تُعتبر رائدة في هذا المجال، في تعزيز الحوار وبناء جسور التفاهم بين الحضارات.

كما تجمعنا نقاط مشتركة أساسية، أهمها الإيمان بإيجابيات التعددية والعيش المشترك، والدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني، وتغليب الحوار على لغة الحرب وبناء الجسور بين الشعوب. ولبنان يتطلع في هذا السياق إلى تفعيل هذه القواسم المشتركة وترجمتها إلى مبادرات ملموسة".

 

وأكد الرئيس عون "ستكون محادثاتنا مع جلالة الملك ورئيس الوزراء فرصة لأطلب من إسبانيا الصديقة أن تعمل داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701" .

 

 

