إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة

أعلنت إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور أنه ”اليوم، طالعتنا مناشير ألقى بها العدو الصهيوني وفيه تهديد واضح للمستشفى بحجج واهية لا أساس لها من الصحة“.

واعتبرت إدارة المستشفى، في بيان، أن ”هذا المنشور بمثابة تهديد واضح وصريح لكل فريقها العامل“.

وأكدت:

”- شجب واستنكار هذه الادعاءات الباطلة التي لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين.

- رفض قاطع لأي محاولات لتشويه صورة المستشفى الذي يقوم بدوره الإنساني بعيدًا عن أي أجندات عسكرية.

- دعوة عاجلة للجهات المعنية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار هذه الممارسات، وضمان حماية المؤسسات الصحية التي تشكل خط الدفاع الأول عن حياة الأبرياء.

- نؤكد أن المستشفى سيبقى ملتزمًا برسالته الإنسانية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن أداء واجبه تجاه المرضى والمحتاجين“.