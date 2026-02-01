النائبة بستاني شاركت في افتتاح حديقة ارز لبنان في تولوز الفرنسية

شاركت عضو تكتل "لبنان القوي" النائبة ندى بستاني، ممثلة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مدينة تولوز الفرنسية بافتتاح حديقة ارز لبنان، يرافقها وفد من "التيار" ضم قطاع الانتشار ووفد من التجمع من اجل لبنان RPL – Rassemblement Pour le Liban، بدعوة رسمية من عمدة تولوز جان لوك مودينك، في حضور عدد من النواب والسياسيين من مختلف الاحزاب اللبنانية.

وتعكس هذه المناسبة متانة العلاقات التاريخية والثقافية بين لبنان وفرنسا، وتُبرز مكانة الجالية اللبنانية ودورها في تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين البلدين.