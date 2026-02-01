نقابة اصحاب المستشفيات شجبت تهديد مستشفى صلاح غندور: خرق للقانون الدولي

أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، شجبها للتهديدات التي تطاول اي مستشفى، باعتباره "خرقاللقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها".

وأكدت ادانتها للتهديدات التي طاولت مستشفى صلاح غندور.



وناشدت "المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية التحرك وحماية القطاع الصحي وطواقمه، عملاً بالإتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم أثناء النزاعات المسلحة، وفي جميع الأوقات لضمان تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى".