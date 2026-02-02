وزارة التربية تنقل تلاميذ مدرستين في طرابلس إلى مبنى بديل حفاظاً على سلامتهم

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنه، على إثر الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة طرابلس جرّاء سقوط مبنى ووقوع عدد من الضحايا، وفي ظل الحديث عن وجود عدد من المباني المتصدّعة في المدينة، قامت الوزارة بالتواصل مع الجهات المعنية في مدينة طرابلس للتأكّد من عدم وجود مبانٍ آيلة للسقوط مجاورة للمدارس.



وقد تبيّن وجود مدرستين قريبتين من مبانٍ متصدّعة، وهما مدرسة الفارابي للبنين التي تضم مئةً وثمانيةً وثمانين تلميذًا، ومدرسة روضة ضهر المغر التي تضم اثنين وثمانين تلميذًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها على الفور تواصلت مع منظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية في الشمال، تقرّر نقل تلاميذ المدرستين المذكورتين إلى مبنى مدرسة الثقة في القبة، وهي مدرسة خاصة شبه مجانية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثالث من شباط، وذلك ضمانًا لسلامتهم من جهة، ولتفادي أي تأخير في مسارهم التعليمي من جهة أخرى.

وأكدت أن الوزارة ستتابع عن كثب سير الأمور في المدرستين، للتأكّد من انتظام العملية التعليمية في المركز الرديف، إلى حين تأمين سلامة المباني الأصلية للمدرستين.