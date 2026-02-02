الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة التربية تنقل تلاميذ مدرستين في طرابلس إلى مبنى بديل حفاظاً على سلامتهم

أخبار لبنان
2026-02-02 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة التربية تنقل تلاميذ مدرستين في طرابلس إلى مبنى بديل حفاظاً على سلامتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة التربية تنقل تلاميذ مدرستين في طرابلس إلى مبنى بديل حفاظاً على سلامتهم

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنه، على إثر الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة طرابلس جرّاء سقوط مبنى ووقوع عدد من الضحايا، وفي ظل الحديث عن وجود عدد من المباني المتصدّعة في المدينة، قامت الوزارة بالتواصل مع الجهات المعنية في مدينة طرابلس للتأكّد من عدم وجود مبانٍ آيلة للسقوط مجاورة للمدارس.

 

وقد تبيّن وجود مدرستين قريبتين من مبانٍ متصدّعة، وهما مدرسة الفارابي للبنين التي تضم مئةً وثمانيةً وثمانين تلميذًا، ومدرسة روضة ضهر المغر التي تضم اثنين وثمانين تلميذًا.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها على الفور تواصلت مع منظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية في الشمال، تقرّر نقل تلاميذ المدرستين المذكورتين إلى مبنى مدرسة الثقة في القبة، وهي مدرسة خاصة شبه مجانية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثالث من شباط، وذلك ضمانًا لسلامتهم من جهة، ولتفادي أي تأخير في مسارهم التعليمي من جهة أخرى.

 

وأكدت أن الوزارة ستتابع عن كثب سير الأمور في المدرستين، للتأكّد من انتظام العملية التعليمية في المركز الرديف، إلى حين تأمين سلامة المباني الأصلية للمدرستين.

أخبار لبنان

التربية

تلاميذ

مدرستين

طرابلس

حفاظاً

سلامتهم

LBCI التالي
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية ليلا بقوة 2.6 في منطقة سحمر
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب: تتناقض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-09

وزارة التربية تغلق مدرسة في طرابلس بعد انهيار جزئي لمبنى مجاور

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-30

وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

وزيرة التربية زارت المدرسة اللبنانية في قطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:50

"لقاء سيدة الجبل" يرفض تهديدات "حزب الله": اتهام السفير كرم مساس بسيادة الدولة

LBCI
أخبار لبنان
06:40

لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية تبحث تحديث الأنظمة الرقمية في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-01-23

عملية "الحشر" الأميركية والإسرائيلية تنعكس احتقاناً متزايداً بين عون و"الحزب" (الجمهورية)

LBCI
فنّ
05:50

توتر كبير وكلمات نابية... مغنية شهيرة تتعرض لموقف محرج في حفل غرامي 2026: إليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:22

"كنت سأنهي حياتي لولا زوجتي ويسوع"… جِلي رول يبكي على مسرح غرامي 2026 في خطاب يهزّ القاعة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:51

سوريا: القبض على منفذي هجمات مطار المزة والأسلحة تعود لحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسة ”دبلوماسية المدافع“… إسرائيل تترقب هجوما أميركيا محتملا على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 02-02-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More