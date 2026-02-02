الصليب الأحمر تسلّم سيارات إسعاف هبة من UNHCR

أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أنه "بهدف تحديث اسطول سيارات الإسعاف ضمن مشروع تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة، تسلم من بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان، هبة عبارة عن 23 سيارة اسعاف مجهزة، وقد تم الإستلام في باحة الفوروم دو بيروت.



وخلال التسليم، توجه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني "بالشكر إلى بعثة المفوضية على هذه الهبة القيّمة التي تساهم في دعم ومساندة الصليب الأحمر اللبناني في خدماته الإنسانية لا سيما خدمة الإسعاف والطوارئ، وإن هذه السيارات ستوزع على المراكز في كل المحافظات اللبنانية وفق استراتيجية الجمعية في تحديث إسطولها الخاص بخدمة الإسعاف".



من جهتها، شدّدت ممثلة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بلّينغ، على "الدور المحوري الذي يضطلع به الصليب الأحمر اللبناني في الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح ومساندة الأشخاص في لحظات الضعف القصوى"، مؤكّدة "إعتزاز المفوضية بالوقوف إلى جانب لبنان وبجانب الجهات الوطنية الموثوقة، مثل الصليب الأحمر اللبناني، لدعم المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، من لبنانيين وغير لبنانيين بمن فيهم اللاجئين".



وأكّدت أن "تعزيز خدمات الطوارىء المحلية يبقى أمراً أساسياً لضمان تقديم المساعدات الحيوية في الوقت المناسب وبكرامة لكل من هم بحاجة إليها".



وأوضح ان "الصليب الأحمر اللبناني يوفر خدمة الإسعاف والطوارئ في كل المحافظات اللبنانية من خلال 47 مركزاً و4 نقاط إسعافية متقدمة و4 غرف عمليات إقليمية مدعمة بحوالى 5250 مسعفا ومسعفة و330 سيارة إسعاف، وقد بلغ عدد المهمات الانسانية التي تم تنفيذها عام 2025 حوالى 200000 مهمة إسعافية بين طارئة وعادية واسعافات أولية في المراكز".



وتواصل المفوضية دعم القدرات المحلية، إدراكاً منها بأن تمكين الجمعيات والمؤسسات الوطنية يشكّل ركيزة أساسية لبناء قدرة مستدامة على الاستجابة الإنسانية والطوارئ في لبنان، وبأن توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً في مختلف المناطق أمر أساسي لضمان تأمين المساعدة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.