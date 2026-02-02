الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصليب الأحمر تسلّم سيارات إسعاف هبة من UNHCR

أخبار لبنان
2026-02-02 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصليب الأحمر تسلّم سيارات إسعاف هبة من UNHCR
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصليب الأحمر تسلّم سيارات إسعاف هبة من UNHCR

أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أنه "بهدف تحديث اسطول سيارات الإسعاف ضمن مشروع تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة، تسلم من بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان، هبة عبارة عن 23 سيارة اسعاف مجهزة، وقد تم الإستلام في باحة الفوروم دو بيروت.

وخلال التسليم، توجه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني "بالشكر إلى بعثة المفوضية على هذه الهبة القيّمة التي تساهم في دعم ومساندة الصليب الأحمر اللبناني في خدماته الإنسانية لا سيما خدمة الإسعاف والطوارئ،  وإن هذه السيارات ستوزع على المراكز في كل المحافظات اللبنانية وفق استراتيجية الجمعية في تحديث إسطولها الخاص بخدمة الإسعاف".

من جهتها، شدّدت ممثلة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بلّينغ، على "الدور المحوري الذي يضطلع به الصليب الأحمر اللبناني في الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح ومساندة الأشخاص في لحظات الضعف القصوى"، مؤكّدة "إعتزاز المفوضية بالوقوف إلى جانب لبنان وبجانب الجهات الوطنية الموثوقة، مثل الصليب الأحمر اللبناني، لدعم المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، من لبنانيين وغير لبنانيين بمن فيهم اللاجئين".

وأكّدت أن "تعزيز خدمات الطوارىء المحلية يبقى أمراً أساسياً لضمان تقديم المساعدات الحيوية في الوقت المناسب وبكرامة لكل من هم بحاجة إليها".

وأوضح ان "الصليب الأحمر اللبناني يوفر خدمة الإسعاف والطوارئ في كل المحافظات اللبنانية من خلال 47 مركزاً و4 نقاط إسعافية متقدمة و4 غرف عمليات إقليمية مدعمة  بحوالى 5250 مسعفا ومسعفة و330 سيارة إسعاف، وقد بلغ عدد المهمات الانسانية التي تم تنفيذها عام 2025 حوالى 200000 مهمة إسعافية بين طارئة وعادية واسعافات أولية في المراكز".

وتواصل المفوضية دعم القدرات المحلية، إدراكاً منها بأن تمكين الجمعيات والمؤسسات الوطنية يشكّل ركيزة أساسية لبناء قدرة مستدامة على الاستجابة الإنسانية والطوارئ في لبنان، وبأن توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً في مختلف المناطق أمر أساسي لضمان تأمين المساعدة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها بشكل فعّال وفي الوقت المناسب. 

أخبار لبنان

الأحمر

تسلّم

سيارات

إسعاف

UNHCR

LBCI التالي
عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي
وزارة البيئة: الزين طلبت من هيكل الحصول على عينات من مواقع في عيتا الشعب رشّها العدو بمواد يشتبه بانها مبيدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهي في الطريق إلى قواتنا داخل قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-13

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهو في طريقه لتسليمها لقواتنا داخل قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-09

إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل عام 2014

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

الجزيرة: كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر الدوليّ جثة أسير إسرائيليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:04

عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع

LBCI
أمن وقضاء
10:59

مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة والمساعدين القضائيين إلى التعامل بإيجابية مع جهوده

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

LBCI
أخبار لبنان
10:06

وزير الخارجية التقى نظيره الإسباني: للمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
04:54

ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
فنّ
03:50

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More