وزارة البيئة: الزين طلبت من هيكل الحصول على عينات من مواقع في عيتا الشعب رشّها العدو بمواد يشتبه بانها مبيدات

أعلنت وزارة البيئة أنه بعد المعلومات التي وردتنا من بلدة عيتا الشعب والجوار عن مشاهدة لطائرات إسرائيلية تقوم بعملية رش لمواد يشتبه بأنها ”مبيدات“، تواصلت وزيرة البيئة تمارا الزين مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لطلب الحصول على عيّنات من مواقع وذلك بهدف تحليلها ومعرفة طبيعتها والمتابعة.

وأكدت وزيرة البيئة أن "هذا السلوك من قبل العدو الإسرائيلي، وفي حال ثبتت طبيعة هذه المواد انها سامّة، فلن يكون ذلك مستغربا عن العدو الذي لم يتوانَ عن إحراق ما يقارب تسعة آلاف هكتار في لبنان خلال العدوان الاخير عبر استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة وذلك في إطار الإبادة البيئية التي ارتكبها وتعمّده لتقويض قدرة الجنوبيين على الصمود في أرضهم وتأمين مقوّمات حياتهم".