الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701

أخبار لبنان
2026-02-02 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701

ذكرت قوات حفظ السلام اليونيفيل أن الجيش الإسرائيلي أبلغها صباح يوم الأحد بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات حفظ السلام ”يجب أن تبقى بعيداً وأن تظل تحت أمكنة مسقوفة، مما أجبرها على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة“.
 
وأوضحت حفظة السلام أنها لم تتمكن من القيام بعمليات عادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يتمكنوا من استئناف أنشطتهم العادية إلا بعد مرور أكثر من تسع ساعات. وقد ساعدوا القوات المسلحة اللبنانية في جمع العيّنات لفحصها للتأكد من درجة سميتها.
 
وأكدت أن ”هذا النشاط غير مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وأن الإجراءات المتعمدة والمخططة التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي لم تحد من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر. كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية غير المعروفة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى منازلهم وأرزاقهم على المدى الطويل".
 
وشددت على أن ”هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها جيش الدفاع الإسرائيلي مواد كيميائية مجهولة من طائراته فوق لبنان. إننا نواصل تذكير جيش الدفاع الإسرائيلي بأن الطلعات الجوية التي تقوم بها طائراته فوق لبنان تشكل انتهاكا للقرار 1701، وأن أي نشاط يعرّض قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر يشكل مصدر قلق بالغ. وندعو جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى إلى وقف جميع هذه الأنشطة والعمل مع قوات حفظ السلام لدعم الاستقرار الذي نعمل جميعاً على تحقيقه".

أخبار لبنان

إسرائيلي

لإسقاط

كيميائية

الأزرق

مخالف

للقرار

LBCI التالي
رئيس الحكومة يلتقي وفد البنك الدولي لبحث مشاريع ممولة ودعم التعافي الاقتصادي
إضراب تام في ادارات سرايا صيدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

اليونيفيل: نيران رشاشات ثقيلة سقطت من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية لقواتنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-05

المتحدثة باسم اليونيفيل للجزيرة: قوات حفظ السلام غير متحيزة ونعمل على تحقيق الاستقرار داخل الخط الأزرق

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:04

عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع

LBCI
أمن وقضاء
10:59

مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة والمساعدين القضائيين إلى التعامل بإيجابية مع جهوده

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

LBCI
أخبار لبنان
10:06

وزير الخارجية التقى نظيره الإسباني: للمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
04:54

ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
فنّ
03:50

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More