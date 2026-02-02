اليونيفيل: نشاط جوي إسرائيلي لإسقاط مادة كيميائية قرب الخط الأزرق مخالف للقرار 1701

ذكرت قوات حفظ السلام اليونيفيل أن الجيش الإسرائيلي أبلغها صباح يوم الأحد بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات حفظ السلام ”يجب أن تبقى بعيداً وأن تظل تحت أمكنة مسقوفة، مما أجبرها على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة“.

وأوضحت حفظة السلام أنها لم تتمكن من القيام بعمليات عادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يتمكنوا من استئناف أنشطتهم العادية إلا بعد مرور أكثر من تسع ساعات. وقد ساعدوا القوات المسلحة اللبنانية في جمع العيّنات لفحصها للتأكد من درجة سميتها.

وأكدت أن ”هذا النشاط غير مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وأن الإجراءات المتعمدة والمخططة التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي لم تحد من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر. كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية غير المعروفة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى منازلهم وأرزاقهم على المدى الطويل".