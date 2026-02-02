"لقاء سيدة الجبل" يرفض تهديدات "حزب الله": اتهام السفير كرم مساس بسيادة الدولة

رفض "لقاء سيدة الجبل" التهديد المتكرر الذي يمارسه "حزب الله" تجاه مسؤولين لبنانيين، وكان آخرها اتهام السفير سيمون كرم بأنه يخدم اسرائيل" من خلال "الإيحاء" بأن "الحزب" لم يساعد الجيش في اكتشاف السلاح جنوبي الليطاني.



واعتبر اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي أن هذا الاتهام ليس اتهاما للسفير كرم لوحده، إنما هو تهديد للجمهورية اللبنانية التي قررت المفاوضة مع اسرائيل، وهو يؤكد على الهوة التي تتسع بين الحزب والدولة.



ورأى انه "إذا كان "حزب الله" معترضا على سياسة الحكومة فليقدّم وزراؤه استقالتهم، بخاصة بعد إعلان امينه العام الردّ على اسرائيل في حال تعرضّت ايران الى اعتداء اميركي".



وفي ذكرى اغتيال لقمان سليم اكد "اللقاء" ان اغتياله لم يكن حدثا معزولا، بل حلقة في مسار منهجي يستهدف كل من يصرّ على الدفاع عن الحقيقة والسيادة والعدالة.



وجدد "لقاء سيدة الجبل" "التزامه بالنضال السلمي من أجل دولة القانون، وكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتياله، ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن العدالة ليست شأنا شخصيا، بل شرط لبقاء لبنان وطنا لا ساحة، ودولة لا رهينة".