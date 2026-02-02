بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها اليومية والمتواصلة على لبنان والجنوب.



واستقبل بري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في زيارة تهنئة بالعام الجديد. وكانت أيضاً مناسبة للبحث في شؤون قضائية وتشريعية .



ومن زوار بري :نقيب محامي طرابلس مروان ضاهر مع وفد من نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة. وتم البحث في مواضيع عدة، لا سيما إضراب المساعدين القضائيين وحقوق القضاة وموظفي القطاع العام والاكتظاظ في السجون وإيجاد الحلول لهذه القضية الانسانية ، إضافة لموضوع تأليف لجنة موحدة بين نقابتي محامي بيروت وطرابلس للتعاون في ملف تحديث القوانين وشؤوناً تشريعية متصلة بقانون تنظيم مهنة المحاماة.



وتطرق البحث الى ملف المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وضرورة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة للإيواء والتدعيم والترميم.