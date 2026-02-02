الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الصحة ناقشت مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي... عبدالله: للتشدد في ملاحقة المخالفين

أخبار لبنان
2026-02-02 | 07:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الصحة ناقشت مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي... عبدالله: للتشدد في ملاحقة المخالفين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الصحة ناقشت مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي... عبدالله: للتشدد في ملاحقة المخالفين

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الاعلام المجامي د. بول مرقص والأعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

وأعلن عبدالله بعد الجلسة، أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية خصصت جلستها لمناقشة مسألة الفوضى في قطاع الطب التجميلي الذي نظم بقانون عام 2017 وحاولنا من خلاله ان نحافظ على سمعة لبنان في هذا الاطار وعلى مركز لبنان في اطار السياحة الصحية ونحافظ على صحة المواطنين اللبنانيين في الحصول على طب تجميلي راق بكلفة مقبولة ومنطقية".

وقال: "للأسف في اطار التنفيذ ظهرت شوائب وعيوب ومخالفات عدة، ويتقاسمها الجميع. المسؤولية الأساسية يتحملها الاطباء وهم مؤتمنون على تنفيذ هذا القانون والترخيص على اسمهم. للأسف رخصوا ولم يحضروا، كما تتحمل المسؤولية الشركات المستوردة، ومن أجل زيادة مداخيلها عمدت إلى أن تعطي تدريبات وتؤمن مستلزمات تجميلية إلى أناس غير مخولين لهذه المهمة. وهذا الأمر ينطبق على مستوردي المستلزمات الطبية وخصوصا أجهزة الليزر وغيرها والتي تم بيعها لمراكز غير مرخصة قانونيا".

وشدد على أن "هذا كله تجاوز وإساءة لسمعة لبنان ومستوى الطب في لبنان"، قائلا: "الاهم من كل ذلك، الجيش الكبير من منتحلي الصفة من كل الجوانب، هؤلاء يشكلون عددا كبيرا وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يعملون بشكل يضر الناس ويسيء لسمعة لبنان ومنافسة غير مشروعة مع أصحاب الاختصاص".

وأضاف: "هذا كان جوهر نقاش جلسة اليوم، في حضور النقابات المعنية. كان نقاش مستفيض حول كيفية تطبيق هذا القانون وكيف نحافظ على سمعة لبنان ونحضر للسياحة الصحية على قاعدة عدم الزيادة في التشويه. وكان معنا وزير الإعلام لضبط الإعلام في هذا المجال. وهناك أيضا بعض الاعلام و"السوشال ميديا" يمعن في الإساءة، لأن الطب التجميلي ليس طب ترف فهو طب بكل ما للكلمة من معنى وله قواعد ومعايير علمية".

وتابع عبد الله: "سنصدر توصيات في هذا الموضوع وطلبنا من النقابات التشدد في حق المخالفين، كما وطلبنا من وزارة الصحة المعنية التشدد في ملاحقة المخالفين وسنطلب من القضاء التشدد في العقوبات".

أخبار لبنان

لجنة الصحة

الطب التجميلي

بلال عبدالله

LBCI التالي
بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس
رسالة من البابا إلى مفتي الجمهورية خلال لقائه سفير الفاتيكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

عبد الله بعد جلسة لجنة الصحة: أقررنا اقتراحات قوانين تتعلق بالطب البيطري والحضانات والعاملين الاجتماعيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر

LBCI
اقتصاد
2026-01-07

لجنة الاقتصاد ناقشت تشكيل هيئة المنافسة ودورها في حماية المستهلك وضبط الأسعار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:04

عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع

LBCI
أمن وقضاء
10:59

مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة والمساعدين القضائيين إلى التعامل بإيجابية مع جهوده

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

LBCI
أخبار لبنان
10:06

وزير الخارجية التقى نظيره الإسباني: للمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
04:54

ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
فنّ
03:50

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More