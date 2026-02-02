الحجار بحث مع بلاسخارت وأليكو في التحضيرات للانتخابات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بالوزارة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس–بلاسخارت والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، والتحضيرات الإدارية واللوجستية الجارية في الوزارة للانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٦.



كما تم التداول في سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والبلديات والأمم المتحدة، وفي الدعم المقدم للوزارة ولقوى الأمن الداخلي.



كما التقى الوزير الحجار الوزيرة السابقة زينة عكر عدرا.



ثم استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.