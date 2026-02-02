سلام وصل الى دبي

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى دبي في الإمارات، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، وكان في استقباله كلٌّ من وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن بن محمد العويس،، وسفير لبنان لدى الإماراتن السفير طارق منيمنة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت السفير فهد الكعبي.