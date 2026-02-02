أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

تحضيراً لإحياء الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 14 شباط الجاري، قام الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بجولة بقاعية، اكد خلالها ضرورة أن يشكّل الحضور الشعبي الواسع في هذه المناسبة رسالة سياسية واضحة عن استمرار المسيرة بزخم جديد.



وقال: "الرئيس سعد الحريري سياتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي".









