سلام عرض مع البديوي التحضيرات لمنتدى الاستثمار اللبناني - الخليجي

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، وتم البحث في تفعيل التحضيرات لعقد منتدى الاستثمار اللبناني-الخليجي.