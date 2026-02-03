الأخبار
سلام يرحّب بمبادرة أردنية لاجتماع سوري–لبناني–أردني حول الطاقة

أخبار لبنان
2026-02-03 | 03:14
سلام يرحّب بمبادرة أردنية لاجتماع سوري–لبناني–أردني حول الطاقة
سلام يرحّب بمبادرة أردنية لاجتماع سوري–لبناني–أردني حول الطاقة

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.

كما طرح الجانب الأردني مبادرة لعقد اجتماع ثلاثي سوري–لبناني–أردني في عمّان، يُخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء، وقد رحّب الرئيس سلام بهذه المبادرة.

كذلك، جرى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر نيسان.

كما وتناول اللقاء أيضًا التطورات الإقليمية.

أخبار لبنان

يرحّب

بمبادرة

أردنية

لاجتماع

سوري–لبناني–أردني

الطاقة

