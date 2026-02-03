"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص، حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 26 كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية 30 كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



- دائرة بيروت: 20 محضراً



- دائرة الشياح: 16 محضراً



- دائرة صيدا: 59 محضراً



- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 60 محضراً



- دائرة شتورا: 22 محضراً



- دائرة رياق: 24 محضراً



- جبل لبنان الشمالي: 6 محاضر



- الشمال: 89 محضراً



المجموع: 296 محضراً



وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 295 محضراً، تأكيداً على التزام مؤسسة كهرباء لبنان حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي".



كما ستُفيد المؤسسة "المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء".