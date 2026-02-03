مرقص من الدوحة: لبنان يستعيد حضوره العربي ويتجه نحو الاستقرار في ظل العهد الرئاسي الجديد ومستقبل الاستثمار فيه واعد

أطلّ وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في سلسلة لقاءات إعلامية من الدوحة، على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي في Web Summit Qatar 2026 الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الشيخة موزا بنت ناصر والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني ومسؤولين عرب ودوليين.



وأشار مرقص إلى أن "مشاركة وزارة الإعلام اللبنانية تؤكّد حضور لبنان وتندرج في إطار التواصل والتعاون والتشبيك، بهدف تفعيل هذا الحضور وتعزيز عودته إلى الساحة العربية"، لافتاً إلى" توافر إمكانات كبيرة وفرص واعدة لإقامة شراكات مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك مع القطاع الخاص في لبنان والخارج".



وأكد أن "المستقبل اللبناني واعد في هذا المجال رغم الصعوبات الأمنية والمالية، ولاسيما أن الاستثمارات غالباً ما تتجه نحو الأسواق الناشئة والدول الخارجة من الأزمات، باعتبارها فرصاً استثمارية واعدة، وهو ما يفسّر أهمية مشاركة لبنان في هذا الحدث".



ولفت مرقص إلى أن "الإعلام في العصر الحديث بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا"، مشدداً على "ضرورة الاستفادة من مزاياها مع التحسّب لمخاطرها، وتوثيق العلاقات الإعلامية وربطها بالتقدم التكنولوجي والاستثمار".



كما نوّه بـ"المزاوجة الواضحة بين المجالات التقليدية والحديثة، وإبراز دور التكنولوجيا كعنصر أساسي في تفعيل الرسالة الإعلامية وتسريع إيصال الخبر وتوسيع انتشاره".



وفي ما يتعلق بأهداف المشاركة اللبنانية، أوضح أن "للبنان حضوراً حكومياً في المؤتمر إلى جانب مسؤولين من دول أخرى، إلا أن المشاركة تتجاوز هذا الإطار لتشمل بناء شراكات إعلامية واستثمارية، ليس مع الحكومة القطرية فحسب، بل أيضاً مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الناشئة وقطاع الاستثمار".



وأضاف: "المناسبة شكّلت فرصة لدعوة المستثمرين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه".



واذ اشار الى ان "لبنان استعاد حضوره العربي"، اكد أنه " يشكّل مجالاً واعداً ومميزاً للاستثمار، ولاسيما في ظل بدء النهوض والاستقرار مع العهد الرئاسي الجديد"، مشدداً على" مزيد من التعاون الثنائي مع قطر".



ولفت مرقص إلى أن" المشاركة اللبنانية واكبت الحضور اللافت لإعلاميين لبنانيين وأصحاب خبرات في مجالات الاستثمار والشركات الناشئة"، معتبراً ذلك "موضع اعتزاز".



وشدّد على "أهمية الاستفادة من إيجابيات الذكاء الاصطناعي وربطه بالإعلام، مع التحذير من الانزلاق إلى مساوئ التكنولوجيا، وضرورة تحقيق التوازن بين الرسالة الإعلامية والتطور التقني."



وعن موقع لبنان على الساحة الإعلامية العربية، أكد أن" لبنان لا يزال رائداً"، مذكّراً بدور الإعلاميين اللبنانيين في تأسيس وتطوير وادارة مؤسسات إعلامية عربية، ما "يعكس ما يتمتعون به من كفاءة وقدرة على الحفاظ على حضورهم وتألقهم".



وأشار إلى ج"هوزية الإعلام اللبناني لاحتضان مزيد من الفعاليات الإعلامية، كما حصل في ملتقى الإعلام العربي الذي عُقد قبل نحو أربعة أشهر"، مؤكداً أن "الرسالة الإعلامية اللبنانية لا تزال حاضرة ومنتشرة عبر الكفاءات اللبنانية في الدول العربية".



وأكد أن قطر" لم تبخل يوماً على لبنان بالدعم خلال الأزمات والحروب"، معتبراً أن "الشراكات الاستثمارية القطرية – اللبنانية مرشحة للتعزيز مع عودة لبنان إلى الاستقرار، الذي كان لدولة قطر دور أساسي في دعمه".

