الراعي استقبل نقيب المحامين وسفراء الاتحاد الأوروبي في بكركي: العيش المشترك كالزواج لا مجال للطلاق فيه

أخبار لبنان
2026-02-03 | 07:15
الراعي استقبل نقيب المحامين وسفراء الاتحاد الأوروبي في بكركي: العيش المشترك كالزواج لا مجال للطلاق فيه
الراعي استقبل نقيب المحامين وسفراء الاتحاد الأوروبي في بكركي: العيش المشترك كالزواج لا مجال للطلاق فيه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس في زيارة بروتوكولية بعد انتخابه نقيباً.

بعد اللقاء، قال مارتينوس: "تناولنا محاور ثلاثة هي الانتخابات النيابية التي نطالب كنقابة محامين بأن تجري في مواعيدها الدستورية،الموضوع الثاني هو قانون الفجوة المالية الذي نريده أن يحافظ على استعادة أموال المودعين بشكل كامل، أما الموضوع الثالث فهو اعتكاف المساعدين القضائيين واعتكاف موظفي القطاع العام، وهنا قلت لصاحب الغبطة بأنه على الرغم من دفاعنا عن حقوق المتقاضين، ولكن نحن ضد شلل المرفق العام أي مرفق العدالة، ونحن نعمل دائماً مع بكركي من أجل مصلحة لبنان والمواطنين".

ثم استقبل سفيرة النمسا لدى لبنان فرانشيسكا هوسوفيتز يرافقها 11 سفيرًا من سفراء الاتحاد الأوروبي للحوار في زيارتهم لبنان للوقوف على كيفية تعايش الطوائف وعلى واقع الحوار وللتعمق أكثر في تجربة لبنان وفي الخطوات والمواقف التي قام بها صاحب الغبطة في هذا الإطار، وفي إطار سعيه الدائم لإحلال السلام.

من جهته لفت الراعي أمام الوفد الى أن "ميزة لبنان الأهم، هي الحوار لأن اللبنانيين يعيشون مع بعضهم البعض في المدارس والجامعات والأشغال، والحوار بالتالي هو ثمرة الحياة معًا".

كما لفت الى أن "لبنان هو البلد الوحيد في محيطه الذي وقع على شرعة حقوق الانسان، وبالتالي النظام اللبناني هو نظام ديموقراطي يُترجم بالعيش المشترك".

وشبّه البطريرك الراعي" العيش المشترك بالزواج، مع فارق أنه في العيش المشترك لا مجال للطلاق، لأنه سيعني حتماًُ خراب لبنان".

كما استقبل مجلس إدارة رابطة الأخويات في لبنان برئاسة نقولا ابو ضاهر بحضور المطارنة الياس نصار، الياس سليمان، ميشال عون ،امين سر البطريركية الأب فادي تابت،  وجرى عرض الأوضاع الإدارية وبرنامج العمل للمرحلة  المقبلة.



 























LBCI
أمن وقضاء
11:49

"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
11:40

سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
11:36

ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل

LBCI
أخبار لبنان
11:12

توقيف بيك آب... وضبط مواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-06

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-29

فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

LBCI
حال الطقس
2026-01-18

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
أخبار لبنان
08:10

في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق

LBCI
أخبار دولية
08:08

شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها

LBCI
أخبار دولية
08:03

وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل

LBCI
أخبار دولية
08:00

واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

LBCI
خبر عاجل
05:43

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
أخبار لبنان
03:59

"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

