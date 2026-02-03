تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ التراث الكنسي

وُقِّعت اتفاقية تعاون بين رئيس أساقفة أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم، ورئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل، بهدف حفظ التراث الكنسي لمطرانيّة أنطلياس المارونيّة، وفق المعايير العلميّة والأكاديميّة المعتمدة في مجالي الأرشفة والحفظ.



ويضمّ هذا التراث مجموعة غنيّة من المخطوطات النادرة، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثامن عشر، إضافةً إلى كتب نادرة ومواد محفوظة على ميكروفيلم، ما يمنحه قيمة تاريخيّة وثقافيّة كبرى، ويوثّق مراحل مهمّة من تاريخ الكنيسة والحياة الدينيّة والاجتماعيّة.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية هذا الإرث، وتأمين حفظه الماديّ والرقميّ، بما يتيح مستقبلًا إمكانيّة الإفادة منه في الأبحاث والدراسات الأكاديميّة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسّسات الكنسيّة والجامعيّة، وتأكيد دور جامعة الروح القدس – الكسليك، من خلال مركز فينيكس للدراسات اللبنانيّة، في صون الذاكرة التاريخيّة اللبنانيّة والحفاظ على الإرث الكنسيّ والوطنيّ.