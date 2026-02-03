الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ التراث الكنسي
أخبار لبنان
2026-02-03 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ التراث الكنسي
وُقِّعت اتفاقية تعاون بين رئيس أساقفة أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم، ورئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل، بهدف حفظ التراث الكنسي لمطرانيّة أنطلياس المارونيّة، وفق المعايير العلميّة والأكاديميّة المعتمدة في مجالي الأرشفة والحفظ.
ويضمّ هذا التراث مجموعة غنيّة من المخطوطات النادرة، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثامن عشر، إضافةً إلى كتب نادرة ومواد محفوظة على ميكروفيلم، ما يمنحه قيمة تاريخيّة وثقافيّة كبرى، ويوثّق مراحل مهمّة من تاريخ الكنيسة والحياة الدينيّة والاجتماعيّة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية هذا الإرث، وتأمين حفظه الماديّ والرقميّ، بما يتيح مستقبلًا إمكانيّة الإفادة منه في الأبحاث والدراسات الأكاديميّة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسّسات الكنسيّة والجامعيّة، وتأكيد دور جامعة الروح القدس – الكسليك، من خلال مركز فينيكس للدراسات اللبنانيّة، في صون الذاكرة التاريخيّة اللبنانيّة والحفاظ على الإرث الكنسيّ والوطنيّ.
أخبار لبنان
مطرانية
أنطلياس
المارونية
وجامعة
الروح
القدس
الكسليك
التراث
الكنسي
التالي
الكتائب يدعو الى جلسة عاجلة لمناقشة قانون الانتخاب لضمان حق المغتربين في التصويت
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-15
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
أخبار لبنان
2026-01-15
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-15
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-15
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
أخبار لبنان
2026-01-27
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظم جلسة مع مايكل كولي حول القيادة في زمن التعقيد والذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-01-27
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظم جلسة مع مايكل كولي حول القيادة في زمن التعقيد والذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
2026-01-19
أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك
أخبار لبنان
2026-01-19
أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:49
"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا
أمن وقضاء
11:49
"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا
0
أخبار لبنان
11:40
سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل
أخبار لبنان
11:40
سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل
0
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
0
أخبار لبنان
11:12
توقيف بيك آب... وضبط مواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية (فيديو)
أخبار لبنان
11:12
توقيف بيك آب... وضبط مواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-06
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
2026-01-06
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
0
صحة وتغذية
2026-01-29
فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه
صحة وتغذية
2026-01-29
فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه
0
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
0
حال الطقس
2026-01-18
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
2026-01-18
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
0
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
0
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
0
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
4
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
5
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
6
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
7
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
8
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More