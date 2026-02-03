بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .كما بحث بري مع وفد من مجلس كتاب العدل في لبنان، برئاسة رنده عبود، في شؤون متصلة بعمل وأوضاع كتّاب العدل .واستقبل بري وفداً من "مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية" برئاسة رئيسه يوسف محمد بيضون، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة.وجرى التداول في عدد من الشؤون التربوية والتحديات القائمة وأهمية دعم القطاع التربوي. وكان اللقاء أيضا مناسبة لعرض الاوضاع العامة .