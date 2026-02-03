في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق

بمناسبة الذكرى الخامسة لقمان سليم، عقدت العائلة مؤتمرا صحفيا في حارة حريك لعرض مسار التحقيق.

أكد وكيل العائلة الاصرار على تحقيق العدالة لا الانتقام ووزير العدل عادل نصار انضم الى الوقفة مؤكدا على دولة القانون القائمة على المحاسبة.





