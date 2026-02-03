الأخبار
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون أخلاقيات مهنة التمريض وشكلت لجنة فرعية لمزيد من الدراسة

أخبار لبنان
2026-02-03 | 07:37
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون أخلاقيات مهنة التمريض وشكلت لجنة فرعية لمزيد من الدراسة
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون أخلاقيات مهنة التمريض وشكلت لجنة فرعية لمزيد من الدراسة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة  قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقررالنائب جورج عطاالله والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، اشرف بيضون، بلال عبدالله، حسن عز الدين،اسامة سعد، مروان حمادة وعلي حسن خليل، ملحم خلف، امين شري، حليمة قعقور وجميل السيد. 

كما حضر الجلسة ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتور عبير علامة، ومدير نقابة الممرضات والممرضين نتالي ريشا.

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون اداب واخلاقيات مهنة التمريض، واطلعت لهذه الغاية على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، كما استمعت الى شرح من النائب بلال عبدالله رئيس اللجنة المذكورة. كمااطلعت على الاسباب الموجبة، واستمعت ايضا الى نقابة الممرضات والممرضين بالاضافة الى رأي وزارة الصحة. ولفتت الجهتان الى" ضرورة هذا الاقتراح نظرا لما لحق هذا المهنة من تطور ومدى المسؤولية التي اصبحت ملقاة على عاتق الممرضات والممرضين".

وتداول اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور كما تم عرض بعض القوانين المتعلقة بالمهنة لا سيما منها قانون تنظيم المهنة وقانون انشاء النقابة، وبعد المداولة والنقاش رات اللجنة ان الاقتراح" يحتاج الى درس معمق".

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية برئاسة عضو اللجنة النائب اشرف بيضون،  لدرس الاقتراح بمشاركة الجهات المعنية، كي يصار الى درس الاقتراح على ضوء القوانين ذات الصلة ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل كي تتابع عملها لجهة بتن الاقتراح لياتي متسقا مع القوانين المرعية.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها  في الجلسة القادمة.

أخبار لبنان

الإدارة

والعدل

اقتراح

قانون

أخلاقيات

التمريض

وشكلت

فرعية

لمزيد

الدراسة

