الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة.



وقال الرئيس عون: "أتابع ملفات الفساد شخصيا وأمن الدولة يقوم بجهود كبيرة في هذا الاطار".



ودعا الى القيام بحملة توعية صحية شاملة والتركيز على ضرورة توجه المواطن الى الجهة الطبية المتخصصة والمرخصة والابلاغ عن منتحلي الصفة والمضاربين.