مصلحة الليطاني طلبت التنسيق المسبق معها قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى النهر الليطاني

أخبار لبنان
2026-02-03 | 10:03
مصلحة الليطاني طلبت التنسيق المسبق معها قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى النهر الليطاني
مصلحة الليطاني طلبت التنسيق المسبق معها قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى النهر الليطاني

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، "عطفًا على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحماية الموارد المائية ومجاري الأنهار، وبناء على المهام والصلاحيات الموكلة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مجال حماية نهر الليطاني وحوضه من التعدّيات والمخالفات، كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات، طلبت فيه التعميم على جميع البلديات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، ولا سيّما ضمن الحوض الأدنى، بوجوب التنسيق المسبق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في هذا النطاق".

كما طلبت المصلحة منع البلديات والاستراحات، ولا سيّما في محافظتي الجنوب والنبطية، من القيام بأي أعمال تنظيف لمجرى النهر، أو نقل الرمال والردميات، أو إقامة سدود أو عوائق ضمن مجرى نهر الليطاني، لما قد يترتّب على هذه الأعمال من مخاطر بيئية وهيدرولوجية جسيمة".

وأشارت المصلحة الى ان "هذا الإجراء يأتي، في إطار حماية السلامة العامة، والحفاظ على التوازن البيئي والهيدرولوجي لمجرى النهر، ومنع الأضرار الناتجة عن التدخلات العشوائية وغ

أخبار لبنان

الليطاني

التنسيق

المسبق

القيام

أعمال

تنفيذ

أشغال

تتعلّق

بتنظيف

النهر

الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

مصلحة الليطاني طلبت من وزارة الزراعة إتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه النهر الري الزراعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-28

مصلحة الليطاني تنظف النهر ودعت البلديات إلى منع رمي النفايات فيه ومحاسبة المخالفين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

طلب عاجل من مصلحة الليطاني بإقفال المسالخ المخالفة في بدنايل ومنع أي تسريب جديد للمخلفات إلى النهر

LBCI
خبر عاجل
2025-11-28

قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
16:08

الطاقة: الأجدى أن يعود مشلب الى بيروت ويمثل أمام القضاء والأجهزة الأمنية بدل ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد

LBCI
أخبار لبنان
09:35

قاسم: مع إجراء الانتخابات النيابية... وجاهزون لمناقشة كيفية مواجهته مع من يؤمن بالمقاومة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

الجزيرة: سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان شمالي العاصمة السودانية

LBCI
أخبار لبنان
09:45

مخزومي من معراب: لا توجد أي مبرّرات لتأجيل الاستحقاق الانتخابي

LBCI
صحف اليوم
2025-09-17

أورتاغوس إلى لبنان: الإشراف على الجيش خطوة بخطوة! (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
13:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
13:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

LBCI
خبر عاجل
05:43

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
أخبار لبنان
03:59

"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

