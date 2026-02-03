الأخبار
تجمع الشركات اللبنانية يشيد بموقف وزير المال: لتضمين موازنة العام 2027 خططاً وبرامج إصلاحية وإنمائية
أخبار لبنان
2026-02-03 | 09:48
مشاهدات عالية
تجمع الشركات اللبنانية يشيد بموقف وزير المال: لتضمين موازنة العام 2027 خططاً وبرامج إصلاحية وإنمائية
عقد مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس هادي سوبرة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وجرى البحث في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وتأمين ظروف مناسبة وداعمة للأعمال والاستثمار.
وشارك في الإجتماع بالإضافة الى سوبرة كل من أمينة السر كارينا حصري، أمين المال باتريك شرباتي، والفونس وهبة بوارشي وهشام أيلوش وزياد شهاب الدين ورولا خوري.
وفي نهاية الاجتماع أصدر التجمع بياناً أكد فيه على أهمية إقرار الموازنة العامة للعام 2026، مع تمنياته أن تتضمن موازنة العام 2027 خططاً وبرامج إصلاحية وإنمائية.
وإذ أشاد التجمع بموقف وزير المال ياسين جابر من موضوع زيادة الأجور للقطاع العام، أكد أحقية العاملين في القطاع العام الحصول على زيادة في الرواتب وتحسين معيشتهم بعد تآكل مداخيلهم بسبب الإنهيار المالي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تأمين المبالغ المطلوبة لتغيطة كلفة الزيادة، وهي مسؤولية الحكومة والسلطة مجتمعةً، قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الأجور حرصاً على استدامة المالية العامة ومنعاً لتكرار تجارب الماضي المريرة.
وشدد كذلك على ضرورة أن تنجز الدولة متطلبات أساسية لا بد منها للعودة إلى طريق التعافي والنهوض وأبرزها إقرار قانون الفجوة المالية وإصلاح القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام وتنفيذ القرار 1701.
