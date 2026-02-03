لقاء بين نواف سلام والنائب الأول لحاكم دبي بحث في تطوير مجالات التعاون المشترك

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال في الإمارات العربية المتحدة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات.وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، وتطوير مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في ما يدعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.